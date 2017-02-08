В пригороде Оренбурга обнаружена свалка ртутных термометров

Оренбург, , 08:24 — REGNUM В пригороде Оренбурга возле поселка Бердянка обнаружена несанкционированная свалка ртутных градусников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, на место выезжала спецкомиссия, однако замеры воздуха не делались.

«В замерах нет смысла, поскольку испарение ртути происходит при температуре 18 градусов по Цельсию и выше. Сейчас стоят морозы, и опасности разбитые термометры не представляют», — сказали специалисты.

Вместе с тем в надзорном ведомстве сделали акцент: свалку необходимо ликвидировать до потепления и паводка, которые могут спровоцировать развитие неблагоприятной для населения ситуации. После ликвидации свалки будут взяты пробы почвы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Южного округа Оренбурга, сегодня, 8 февраля, на месте работает специализированная организация, которая займется утилизацией градусников: «Все под контролем. Территорию огородили в тот же день, когда поступил тревожный сигнал и на месте побывали представители администрации, глава поселка, полиция, отдела ГОЧС, Роспотребнадзора. Составлен акт. Правоохранительные органы ищут нарушителя. Для населения угрозы от ртути нет».