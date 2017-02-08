Тысячи екатеринбуржцев в минус 30 остались без отопления
Под отключение попали больше 100 домов в районе Эльмаш
Екатеринбург, 8 февраля 2017, 08:05 — REGNUM В Екатеринбурге тысячи жителей района Эльмаш провели ночь без отопления. При этом на улице мороз — минус 30 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
О ЧП люди сообщали вечером 7 февраля на форумах и в социальных сетях. В Центральной диспетчерской службе Екатеринбурга подтвердили наличие проблемы. Она связана с прорывом на теплосетях.
Ночь люди провели без отопления. К утру теплосети были отремонтированы, сообщает портал Е1.Ru. Отопление начали подавать в 05:30 по местному времени (03:00 мск).
Сейчас на улице — минус 30 градусов. Отметим, завтра, 9 февраля, синоптики обещают дальнейшее похолодание.
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