Тысячи екатеринбуржцев в минус 30 остались без отопления

Под отключение попали больше 100 домов в районе Эльмаш

Екатеринбург, , 08:05 — REGNUM В Екатеринбурге тысячи жителей района Эльмаш провели ночь без отопления. При этом на улице мороз — минус 30 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О ЧП люди сообщали вечером 7 февраля на форумах и в социальных сетях. В Центральной диспетчерской службе Екатеринбурга подтвердили наличие проблемы. Она связана с прорывом на теплосетях.

Ночь люди провели без отопления. К утру теплосети были отремонтированы, сообщает портал Е1.Ru. Отопление начали подавать в 05:30 по местному времени (03:00 мск).

Сейчас на улице — минус 30 градусов. Отметим, завтра, 9 февраля, синоптики обещают дальнейшее похолодание.