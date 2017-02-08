На теле участника «Своей игры» не нашли следов насильственной смерти – СМИ

Тольятти, Самарская область, , 07:16 — REGNUM Правоохранительные органы Самарской области не обнаружили на теле участника телешоу «Своя игра» Андрея Жданова видимых следов насильственной смерти, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в 2015 году Жданов овдовел: его жена покончила с собой. После этого у мужчины началась депрессия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, труп Жданова обнаружен 7 февраля в городе Тольятти (Самарская область) в его квартире. Нашли его родственники. По факту гибели человека проводится проверка. Жданову было 46 лет.

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