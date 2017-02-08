При пожаре в здании химической компании в Москве погиб один человек

Москва, , 05:41 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в административном здании в центре Москвы в ночь на 8 февраля. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Пожар произошёл около 00:15 по адресу Кривоколенный переулок, дом 12. «На первом этаже четырёхэтажного административного здания происходило загорание лакокрасочных материалов на общей площади около 50 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В течение часа возгорание было ликвидировано. «К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — отметили в пресс-службе.

По сообщению телеканала «Россия 24», пожар произошёл в здании компании, торгующей химическими реактивами.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.