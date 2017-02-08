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В офисе экс-кандидата в главы СВП Ванино изымают документацию

Происшествия
В промышленно – экономическом колледже, которым руководит экс-кандидат на должность главы Ванинского района Наталья Шустова, идет выемка документов

Ванино, Хабаровский край, 8 февраля 2017, 05:31 — REGNUM  В промышленно-экономическом колледже, которым руководит экс-кандидат на должность главы Ванинского района Наталья Шустова, изымают документацию правоохранительные органы, передает корреспондент ИА REGNUM

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«По сведениям осведомленного источника в колледже проводится выемка документации. Однако директор колледжа Наталья Шустова, еще недавно претендовавшая на должность главы Ванинского района, отвечать на вопросы о причинах происходящего не стала и бросила трубку. После этого госпожа Шустова трубку не брала вообще — срабатывал автоответчик», — сообщило ИА Амурмедиа

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Попытки назначить главу Ванинского района проваливались уже дважды. Очередное заседание конкурсной комиссии назначено на март. Хабаровский политолог, доктор политических наук Илдус Ярулин назвал происходящее «результатом самоуверенности местного отделения ЕР».

В последнее время порто-франко, который с самых высоких трибун называют точкой экономического роста региона, сотрясают политические, коррупционные и экололгические скандалы. В конце января ванинцы вышли на митинг по поводу угольной пыли, летящей на жилые кварталы с территории порта Ванино. Ранее суд досрочно прекратил полномочия Совета депутатов Ванино — несколько народных избранников не подали декларации о доходах. Незадолго до этого правоохранительные органы начали проверку по факту коррупционных действий отдельных ванинских чиновников и депутатов — их подозревают в махинациях с муниципальной недвижимостью. Бесконечные скандалы, вышедшие на уровень Госдумы, происходили в главном лечебном учреждении Ванинского района — Центральной районной больнице. Там главврач Марина Сидорова трудоустроила в ЛПУ многочисленную родню и платила им и себе завышенную зарплату. В то время, как остальной медицинский персонал, включая врачей, получал копейки.

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ИА REGNUM сообщало, что попытка № 2, когда на пост главы Ванинского района пытались пройти две дамы — упомянутая уже Наталья Шустова и предприниматель Юлия Данилова — вызвала недоумение не только у населения Ванинского района, но и у депутатов. Политолог Илдус Ярулин, комментируя очередной провал, главной причиной назвал недоверие людей данным кандидатам. «Народ им не доверяет. Если бы депутаты выбрали одну из них, как бы они стали смотреть в глаза своим избирателям?», — прокомментировал политолог.

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