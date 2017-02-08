Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM

Владивосток, , 05:21 — REGNUM Расследование дела по факту нападения на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова под личный контроль взял губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Глава региона заявил о недопустимости воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, в особенности криминальными методами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — прокомментировал Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья также добавил, что расследованием дела о нападении на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова уже занимаются правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на журналиста Алексея Иванова было совершено в минувший понедельник, 6 февраля, на одной из улиц Дальнегорска. С тяжёлыми травмами потерпевший был госпитализирован в районную больницу.

Не только сам Иванов и его коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью. Аналогичную позицию накануне, 7 февраля, озвучил депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, который увидел в случившемся также и политическую подоплёку.

«Алексей Иванов защищал в своих публикациях мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, на которого за последние месяцы заведено уже второе уголовное дело. Сахута избран от «Справедливой России», и уже один этот факт очень мешал высокопоставленным чиновникам», — написал в Facebook Федот Тумусов.