На Камчатке уволили врача, отказавшегося осмотреть больного

Петропавловск-Камчатский, , 05:28 — REGNUM На Камчатке началась проверка по сообщению местных СМИ о том, что врач общей практики в отдаленном селе Манилы отказалась ночью идти на помощь к больному, которого на следующей день все же госпитализировали в районную больницу. При этом мужчина скончался через несколько дней. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя местного СКР Елена Матафонова, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям медицинского персонала.

Тем временем министр здравоохранения Камчатки Татьяна Лемешко подтвердила корреспонденту ИА REGNUM, что врач в Манилах Елена Бурова действительно уволена за неоказание помощи пациенту. Главный врач больницы в Каменском Елена Шатрова, у которой в подчинении и находится отделение в Манилах, рассказала, что врач общей практики ночью не пошла к пациенту, которого обратился за помощью с болями в животе. «Она была заведующей отделением и запретила подчиненным ночью сообщать об этом случае нам — в районную больницу. Утром они все же позвонили и мы направили специалистов. Когда наш реаниматолог прибыл, то мужчина уже не мог говорить. Его привели в чувство и доставили в Каменское», — рассказала главврач.

Врачи еще двое суток боролись за жизнь пациента, но он скончался. Сейчас медики из районной больницы говорят, что его еще, возможно, можно было бы спасти, если бы помощь была оказана вовремя. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются следователи.

ИА REGNUM напоминает, что в столице Камчатки в январе иномарка не пропустила машину скорой помощи. В итоге пациент, к которому ехали врачи, скончался. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс.