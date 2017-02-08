Генпрокуратура направила в суд дело Александра Хорошавина

Разбирательство по взятке в полмиллиарда рублей будет проходить в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, , 05:25 — REGNUM Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника Андрея Икрамова и министра Николая Борисова. Их обвиняют в получении и легализации свыше 500 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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Предварительно известно, что с 2009 года и по 2015 год губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, его заместитель Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов, а также министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов получали от местных предпринимателей взятки в крупном и особо крупном размерах. Взамен высокопоставленные должностные лица организовывали для бизнесменов государственные контракты, субсидии из федерального и областного бюджетов, своевременно принимали и оплачивали выполненные работы.

В общей сложности за указанный период Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов получили около 522 миллионов рублей.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение, уголовное дело о получении взятки и легализации добытых преступным путём денежных средств передано в Южно-Сахалинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 340 миллионов рублей. Должности губернатора Сахалинской области в связи с утратой доверия он лишился указом президента РФ Владимира Путина. В середине октября 2016 года Московский городской суд продлил срок содержания Хорошавина под стражей вплоть до 27 февраля 2017 года.