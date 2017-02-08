В Пакистане зафиксировано мощное землетрясение на побережье

Исламабад, , 03:18 — REGNUM Мощное землетрясение зафиксировано в Аравийском море, вблизи побережья Пакистана, передает Associated Press 8 февраля.

По сообщению Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,3. Эпицентр подземных толчков находился в 90 км к югу от города Турбате, на глубине 10 км под морским дном.

Сообщается, что население района, который мог пострадать от землетрясения, составляет около 500 тыс. человек. Тем не менее, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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