В Луизиане объявлен режим ЧП из-за разрушительных торнадо

Новый Орлеан, США, , 03:12 — REGNUM Губернатор американского штата Луизиана Джон Белл Эдвардс ввёл режим чрезвычайного положения на территории штата в связи с торнадо, сообщается на официальном сайте губернатора.

«С болью в сердце вновь приходится видеть страдания семей Луизианы из-за разрушительных торнадо. Мы работаем не покладая рук над тем, чтобы каждый житель штата, пострадавший от шторма, получил необходимые ресурсы как можно скорее», — говорится в заявлении Эдвардса.

Напомним, буря на территории Луизианы вызвала как минимум шесть торнадо, которые нанесли повреждения инфраструктуре штата и привели ко множественным разрушениям. Оказались разрушены десятки жилых домов, тысячи человек остались без электричества.