В Луизиане объявлен режим ЧП из-за разрушительных торнадо
Серия торнадо привела к разрушениям в ряде южных районов американского штата
Новый Орлеан, США, 8 февраля 2017, 03:12 — REGNUM Губернатор американского штата Луизиана Джон Белл Эдвардс ввёл режим чрезвычайного положения на территории штата в связи с торнадо, сообщается на официальном сайте губернатора.
«С болью в сердце вновь приходится видеть страдания семей Луизианы из-за разрушительных торнадо. Мы работаем не покладая рук над тем, чтобы каждый житель штата, пострадавший от шторма, получил необходимые ресурсы как можно скорее», — говорится в заявлении Эдвардса.
Напомним, буря на территории Луизианы вызвала как минимум шесть торнадо, которые нанесли повреждения инфраструктуре штата и привели ко множественным разрушениям. Оказались разрушены десятки жилых домов, тысячи человек остались без электричества.
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