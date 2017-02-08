При крушении легкомоторного самолёта в Аргентине погибли пять человек
Авария произошла в районе города Маркос Пас
Буэнос-Айрес, 8 февраля 2017, 01:45 — REGNUM Пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в аргентинской провинции Буэнос-Айрэс, передаёт местный портал Clarin со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Авария произошла в районе города Маркос Пас. По предварительным данным, пилот самолёта Cessna 210 попытался приземлиться после обнаружения неисправности, однако совершил жёсткую посадку и загорелся.
Сообщается, что на борту самолёта находились пять человек, в том числе две детей. В результате крушения никто из них не выжил.
Местные власти расследуют обстоятельства произошедшего.
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