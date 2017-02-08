Дело об убийстве школьницы из Донбасса на Ставрополье уходит в суд

Ставрополь, , 00:27 — REGNUM



В Кисловодске (Ставропольский край) начнется судебный процесс по делу об убийстве девочки из Донбасса. На скамью подсудимых сядет 20-летний житель Кисловодска.

Следствие располагает данными, что 20-летний Артем Акопян виновен в целом ряде преступлений, включая убийство, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, надругательство над телами умерших, кражу и неправомерное завладение автомобилем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14-летняя девушка пропала в районе Кисловодска 3 марта 2016 года и два дня ее искала полиция, волонтеры и родственники. Через два дня ее тело найдено с многочисленными травмами в области головы было найдено под мостом в русле реки в городе Кисловодске.

Известно, что семья девушки переехала в Кисловодск из Донбасса всего за полгода до трагедии.

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Вскоре выяснилось, что девушка встретилась с Артёмом Акопяном 1996 года рождения. Парень скрылся от следствия, оставив сообщении о намерении свести счеты с жизнью, но вскоре его нашли. Он был задержан и заключен под стражу.

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Следствие собрало данные о том, что в день убийства Акопян в состоянии опьянения встретился с девушкой около реки «Белая», поссорился с ней, схватил за шею и начал душить. Девушка потеряла сознание, и обвиняемый перетащил её к руслу реки.

Когда девушка очнулась и попыталась позвать на помощь, добил ее куском бетонного фрагмента. После убийства, Акопян надругался над телом девушки, забрал ее мобильник и ювелирные украшения.

Известно также, что ранее Акопян трижды вступал с ней в половую связь, заведомо зная о ее возрасте. Кроме того, установлена его причастность к угону автомобиля в декабре 2015 года.

Расследование дела завершено. Акопян признан вменяемым. Причины своих поступков он объяснил в соцсети неразделенной любовью.

Уголовное дело после подписания прокурором обвинительного заключения, пойдет на рассмотрение в суд.