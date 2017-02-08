Часть трасс на Ставрополье открыли после обработки от гололеда

Ставрополь, , 23:53 — REGNUM



В Ставропольском крае открыли две ранее закрытые из-за непогоды трассы. Дорога Михайловск — Казинка — Грачевка Шпаковского района еще не очищена, и движение по ней запрещено для всех видов транспорта.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, дождь при минусовой температуре создал наледь на дорогах края. Туман сделал их непроходимыми. В крае участились аварии, трассы пришлось перекрывать на расчистку.

Так, 7 февраля примерно с 19:00 пришлось закрыть дорогу Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское (Красногвардейского района) и автотрассу Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды (на территории Шпаковского, Грачевского и Александровского районов).

В 20:00 было ограничено движение на автодороге Михайловск — Казинка — Грачевка. Все трассы принялись чистить и обрабатывать против гололеда. Наряды ДПС дежурят в постоянном режиме.

В 22:20 открыто движение в двух направлениях: Ставрополь — Красногвардейское и Ставрополь — Минеральные Воды. Трасса открылась после расчистки и обработки. Дорога Михайловск — Грачевка Шпаковского района по-прежнему закрыта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром из-за аномальной погоды вводились ограничения движения по дорогам Новоалександровского района: Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское и Новоалександровск — Кропоткин. После расчистки и обработки с 15:00 трассы открыли, но продолжилась расчистка межпоселковых дорог.

За время, когда дороги были закрыты, на этих трассах грузовик въехал в легковой автомобиль, второй грузовик — съехал с трассы. А в Ставрополе из-за гололеда и густого тумана произошла авария на Старомарьевском шоссе, в которой участвовали до 30 автомобилей. Проверяются сведения о травмах, полученных одним из водителей.

Под Ставрополем образовался транспортный коллапс.

МЧС распространило экстренное предупреждение о возможности возникновения ЧС из-за гололеда. Завтра температура воздуха опустится до минус 9 градусов, местами метель, туман, гололёд, днём порывы восточного ветра до 18 метров в секунду, ночью в южной части края налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат.

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