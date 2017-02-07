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В столице Сомали прогремели три взрыва

Происшествия
Инцидент произошел накануне президентских выборов

Могадишо, 7 февраля 2017, 22:28 — REGNUM  Накануне президентских выборов в Могадишо, столице Сомали, прогремели три взрыва, возможно, это был минометный обстрел, считают свидетели, сообщает 7 февраля Reuters.

Сообщения о возможных жертвах пока не поступали. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, 329 депутатов парламента нового созыва должны выбрать президента Сомали. Депутаты должны либо поддержать предыдущего президента Хасана Шейха Махмуда, либо выбрать его соперника из 21 кандидата.

Ранее представители радикальной исламистской группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили против проведения президентских выборов.

«Все, кто участвует в выборах, прямо или косвенно, являются отступниками», — заявил официальный представитель боевиков Али Мохамуд Рейдж.

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