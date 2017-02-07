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Ставрополье в плену гололеда: закрывается третья трасса

Происшествия
Трасса «Михайловск – Грачевка» временно закрыта из-за обледенения

Ставрополь, 7 февраля 2017, 21:42 — REGNUM  

Гололед захватывает все новые дороги Ставропольского края. Дождь при минусовой температуре превращает в каток проезжую часть. Ситуация усугубляется густым туманом. Снегоуборочные машины не успевают расчищать обледенелые трассы. Это приводит к авариям.

Вечером 7 февраля региональное управление ГИБДД сообщает ИА REGNUM об ограничении движения на ррех трассах. С 20:00 закрылась дорога «Михайловск — Казинка — Грачевка».

Ранее ИА сообщало о том, что примерно с 19:00 ограничено движение на трассе «Ставрополь — Красногвардейское» (участок автодороги Красногвардейского района) и на автодороге «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды» (на территории Шпаковского, Грачевского и Александровского районов).

Там нельзя временно ездить всем видам транспорта до тех пор, пока техника не обработает всё противогололедными материалами. Чтобы не было аварий, на месте постоянно дежурят наряды ДПС, которые следят за состоянием дорог.

Утром из-за аномальной погоды вводились ограничения движения по дорогам Новоалександровского района: «Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское» и «Новоалександровск — Кропоткин». После расчистки и обработки с 15:00 трассы открыли, но продолжилась расчистка межпоселковых дорог.

За время, когда дороги были закрыты, на этих трассах грузовик въехал в легковой автомобиль, второй грузовик — съехал с трассы. А в Ставрополе из-за гололеда и густого тумана произошла авария на Старомарьевском шоссе, в которой участвует до 30 автомобилей. Проверяются сведения о травмах, полученных одним из водителей.

МЧС распространило экстренное предупреждение о возможности возникновения ЧС из-за гололеда. По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ближайшие часы и 8 февраля на территории края сильный гололед может привести к обрыву линий связи и электропередач, нарушениям в работе систем жизнеобеспечения.

Непогода сохранится в крае и завтра. Температура воздуха опустится до минус 9 градусов, местами метель, туман, гололёд, днём порывы восточного ветра до 18 метров в секунду, ночью в южной части края налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. 9 февраля температура опустится до минус 13 градусов.

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