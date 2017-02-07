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В Челябинске осужден вымогавший интимные снимки у 13-летней школьницы

Происшествия
Преступник получил реальный срок и крупный штраф

Челябинск, 7 февраля 2017, 21:18 — REGNUM  20-летний челябинец осужден на длительный срок лишения свободы за вымогательство и распространение снимков интимного характера у несовершеннолетней девочки из Липецка. Свои действия преступник осуществлял через социальную сеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Следственные органы установили факты переписки 20-летнего челябинца с 13-летней жительницей Липецка по сети интернет, в которых он обманным путем уговорил девочку выслать ему фотографии интимного характера. После получения снимков, молодой человек стал угрожать ребенку размещением фотографий в открытом доступе, и требовать деньги. Девочка смогла выслать лишь 300 рублей. В последующих требования денег она отказала, за что челябинец реализовал свои угрозы и выставил фотографии на всеобщее обозрение. Родители школьницы обнаружили снимки и сразу сообщили в правоохранительные органы.

В результате оперативных и следственных действий, на жителя Челябинска было заведено уголовное дело. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней), части 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пунктами «а, г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Суд приговорил челябинца к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. С преступника была взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

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