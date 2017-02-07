Мастер «Своей игры» журналист Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире

Характер повреждений на его теле позволяет предполагать криминальные причины этой смерти

Тольятти, Самарская область, , 21:08 — REGNUM Журналист Андрей Жданов, известный как постоянный и удачливый участник телевикторины «Своя игра», обнаружен родственниками мертвым у себя дома в городе Тольятти, сообщает портал «День города».

По информации издания, характер повреждений на теле Жданова, позволяет предполагать криминальные обстоятельства его смерти. Другие подробности пока не сообщаются.

Андрей Жданов известен как один из самых удачливых участников интеллектуального шоу «Своя игра» на канале НТВ. Жданов неоднократно выигрывал различные турниры в рамках этой викторины, а также победил в финале 2006 года.

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