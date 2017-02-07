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В Татарии задержали главу инвесткомпании Татфондбанка

Происшествия
Ранее в отношении инвесткомпании было возбуждено уголовное дело

Казань, 7 февраля 2017, 20:13 — REGNUM  В Татарии задержали директора инвестиционной компании Татфондбанка (ИК «ТФБ Финанс») поп подозрению в хищении денежных средств вкладчиков Татфондбанка путем мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

«6 февраля 2017 года сотрудниками Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по подозрению в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО ИК «ТФБ Финанс», задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор данного общества. В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по предварительным подсчетам размер причиненного гражданам ущерба составил около 90 млн рублей. По фактам хищения средств в МВД поступило более 100 обращений граждан.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении инвесткомпании Татфондбанка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка, как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ.

Позднее «КоммерсантЪ» сообщал, что более 2 тыс. вкладчиков Татфондбанка могут не получить страховое возмещение на сумму около 4 млрд рублей, поскольку были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Вкладчики на основании заявлений сотрудников банка были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Выяснилось, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка. Подмена обнаружилась после введения ЦБ временной администрации в Татфондбанк. При подаче заявлений на страховое возмещение вкладчики узнали, что клиентами банка они не являются.

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