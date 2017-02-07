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На Ставрополье из-за непогоды закрыты две трассы

Происшествия
В вечернее время ограничен проезд сразу на двух автодорогах

Ставрополь, 7 февраля 2017, 19:37 — REGNUM  

В Ставропольском крае 7 февраля из-за дождя в минусовую температуру дороги превращаются в каток. Ситуация осложняется сгущающимся туманом. В вечернее время ограничения введены сразу на двух трассах Ставрополья.

Так, с 19 00 временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды». Проехать нельзя по этой трассе в Шпаковском, Грачевском и Александровском районах.

Ранее, в 18:30 ограничили проезд на дороге «Ставрополь — Красногвардейское» в Красногвардейском районе. Ограничение также действует для всех видов транспорта.

Все закрытые участки дорог обрабатывают спецсредствами, после чего они будут открыты.

Отметим, что сегодня из-за погоды уже вводились с утра ограничения движения по дорогам Новоалександровского района: «Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское» и «Новоалександровск — Кропоткин». После расчистки и обработки с 15:00 трассы открыли. Проезд ограничили на межпоселковых дорогах этого района.

За время, когда дороги были закрыты на этих трассах случились две аварии: грузовик въехал в легковой автомобиль, второй грузовик — съехал с трассы.

А в Ставрополе из-за гололеда и густого тумана около 17:15 произошла авария на Старомарьевском шоссе, в которой участвует до 30 автомобилей. Проверяются сведения о травмах, полученных одним из водителей.

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Непогода сохранится в крае и завтра. Температура воздуха опустится до минус 9 градусов, местами метель, туман, гололёд, днём порывы восточного ветра до 18 метров в секунду, ночью в южной части края налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. 9 февраля температура опустится до минус 13 градусов.Читайте также: На Ставрополье ограничен проезд по межпоселковым трассам

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