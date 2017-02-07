Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
Ставрополь, 7 февраля 2017, 19:08 — REGNUM
В аварии в Ставрополе произошла автоавария с участием 30 автомобилей. Проверяются сведения о травмах, полученных одним из водителей.
Авария произошла сегодня, 7 февраля, около 17:15 на Старомарьевском шоссе краевой столицы. Там образовался крупная пробка, в которой одно за другим стали происходить столкновения автомобилей.
Погода в Ставрополе резко ухудшилась сегодня. Дождь в минусовую температуру превращает дороги в каток, на город опустился густой туман. Столкновения стали происходить одни за другими.
Автомобиль «Фольксваген» столкнулся с «Приорой», грузовая «Газель» столкнулась с грузовиком «ГАЗ». В цепной реакции произошло порядка десяти попутных столкновений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.
Предварительно известно об одном водителе, который получил травмы. На место прибыли наряды ДПС. Им предстоит не только разобраться в аварии, но и разрулить затор.
Напомним, сегодня из-за погоды вводились ограничения движения по дорогам Новоалександровского района: «Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское» и «Новоалександровск — Кропоткин». После расчистки и обработки с 15:00 трассы открыли. Проезд ограничили на межпоселковых дорогах.
За это время на этих трассах случились две аварии: один грузовик въехал в легковой автомобиль, второй — съехал с трассы.
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