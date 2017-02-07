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Несколько десятков человек стали жертвами теракта в Кабуле

Происшествия
Около 50 человек получили ранения

Кабул, 7 февраля 2017, 18:30 — REGNUM  По меньшей мере 20 человек стали жертвами теракта у здания Верховного суда в Кабуле, столице Афганистана, сообщает 7 февраля Reuters.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в конце рабочего дня, когда сотрудники Верховного суда выходили из здания. 48 человек получили ранения.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в результате двойного взрыва у здания парламента Афганистана погибли 27 человек. Среди них женщина-депутат афганского парламента от провинции Герат. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабуле смертник совершил теракт

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