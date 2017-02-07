ДТП с пассажирским автобусом — пострадавшие на Урале получат выплаты

Размер выплат составит до двух миллионов рублей

Ревда, Свердловская область, , 18:15 — REGNUM В Свердловской области пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под городом Ревда, на 317-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, получат страховые выплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в страховой группе «Уралсиб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 6 февраля. Рейсовый автобус №151 (Екатеринбург — Ревда) столкнулся легковым автомобилем, грузовиком и фурой. Травмы получили восемь пассажиров автобуса.

Чтобы получить выплату, пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию. Туда нужно предоставить паспорт, справку ГИБДД о ДТП либо документ от перевозчика, а также документы из медучреждения, свидетельствующие о характере полученных травм, диагнозе и длительности лечения.

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