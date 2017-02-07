Не взятка, а провокация: владелец «Орловской нивы» оправдан

Орел, , 18:05 — REGNUM Владелец крупного агрохолдинга «Орловская нива» Сергей Будагов оправдан по делу о даче взятки начальнику департамента госимущества и землепользования Андрею Синягову. Решение вынесено сегодня, 7 февраля, железнодорожным судом Орла.

Как сообщили «Орловские новости», судья усмотрела провокацию в действиях сотрудников правоохранительных органов и начальника департамента госимущества и землепользования Андрея Синягова.

«Имеют место быть признаки провокации, выразившиеся в склонении Будагова Синяговым к даче взятки», — говорится в приговоре.

С Сергея Будагова судом сняты все обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Будагов был задержан в марте прошлого года. Он обвинялся в том, что передал руководителю департамента имущества и земельных отношений Орловской области пять миллионов рублей, якобы, за продление срока размещения торговых павильонов «Родное село» на землях муниципальной и областной собственности.

Изначально Будагов свою вину отрицал — по его заявлению, деньги были переданы в долг. Сам же чиновник настаивал на том, что это была взятка.

Государственный обвинитель требовал для Будагова наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Сергей Будагов является владельцем крупнейшего в регионе агрохолдинга «Орловская нива» — летом 2016 года, правда, предприятие сменило прописку на Тульскую область. В период губернаторства Александра Козлова Будагов выкупил из областной собственности активы холдинга, при этом сумма сделки составила всего 14 млн рублей. В 2014 году в отношении Будагова было возбуждено дело по факту продажи госпакета акций ОАО «АПК «Орловская нива». По версии следствия, Будагов выкупил 99,98% акций ОАО «АПК «Орловская нива» у регионального департамента имущества, промышленности и информатизации — за 14,1 млн рублей при реальной стоимости более 700 млн рублей. Нынешний губернатор Вадим Потомский не раз давал понять, что считает эту сделку причинившей региону серьезный ущерб, однако все попытки властей опротестовать продажу холдинга провалились.

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