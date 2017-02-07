Вторник, 07 Февраля 2017 года
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Экс-чиновника в ХМАО подозревают в миллионной взятке

Происшествия
Сообщение о якобы коррумпированном бывшем директоре социального центра появилось на сайте главы региона

Ханты-Мансийск, 7 февраля 2017, 17:55 — REGNUM  В Югре бывший директор социального центра попался на взятке за хищение. Проверку комплексного центра социального обслуживания населения «Светлана» инициировал департамент социального развития ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре главы региона.

В 2012—2014 годах департамент социального развития Югры инициировал серию внутренних проверок в отношении руководства КЦОСН «Светлана». Данный центр занимается социальным обслуживанием жителей Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По итогам проверок директору учреждения Олегу Яковлеву выносились выговоры за нарушение законодательства о закупках, за неисполнение поручений департамента, за нарушения в финансово-хозяйственной деятельности. В сентябре 2015 года трудовой договор с Яковлевым был расторгнут. Вслед за ним уволено три сотрудника.

Вместе с департаментом в проверках участвовали правоохранители. Ими был установлен факт получения взятки Олегом Яковлевым в размере почти 1,2 миллиона рублей за попустительство в хищении денежных средств в учреждении. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Примечательно, что информация о Яковлеве появилась на официальном сайте правительства ХМАО. Сейчас центр социального обслуживания «Светлана» возглавляет Ирина Божкова.

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