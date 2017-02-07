Воронежский зоопарк открылся после карантина из-за птичьего гриппа

Воронеж, , 17:51 — REGNUM Воронежский зоопарк имени Попова возобновил свою работу с 7 февраля — спустя месяц после закрытия на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в зоопарке.

Как сообщается, для посещения открыты аквариумный зал, зал млекопитающих, конюшня, а также контактный зал. В уличных открытых вольерах можно увидеть африканского льва, амурского тигра, рысей. Также для детей работают такие аттракционы как батут, катание на паровозике и пони.

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Как сообщало ИА REGNUM, о массовой гибели птиц в воронежском зоопарке стало известно 8 января. Причиной заболевания, что подтвердили лабораторные исследования, стал птичий грипп. От вируса погибли 35 птиц, еще 141, по решению областного управления ветеринарии, были унитожены. В числе погибших птиц — и хищные, краснокнижные особо, и экзотические дорогостоящие экземпляры.

Сам зоопарк был закрыт для посещения с 5 января. Также на территории Воронежа был введен карантин, до 5 февраля.

Как добавили в зоопарке, сейчас прорабатывается вопрос о восстановлении коллекции птиц.

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