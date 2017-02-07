В Ростовской области отчим-насильник осуждён на 15 лет

Вячеслав Калиниченко около года насиловал 15-летнюю падчерицу и спаивал трехлетнего сына

Ростов-на-Дону, , 17:47 — REGNUM

В Ростовской области 46-летний житель станицы Грушевской Аксайского района в суде ответил по четырём статьям Уголовного кодекса РФ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 7 февраля, Вячеслав Калиниченко проведет за решёткой 15 лет за изнасилование 15-летней падчерицы и спаивание трёхлетнего сына.

Доказано, что насиловал девочку Калиниченко регулярно около года — с апреля 2014 года по январь 2015 года. В это же время заставлял выпивать алкоголь своего собственного ребёнка.

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Также установлено, что у отчима-насильника было своё ИП, но торговал рыбной продукцией он незаконно, товар не отвечал требованиям безопасности для здоровья потребителей.

Помимо 15 лет исправительной колонии строгого режима Калиниченко служители Фемиды назначили последующее ограничение свободы сроком на 1,5 года.

Напомним, в прошлом году выявлено несколько случаев сексуального насилия над детьми, ставшими жертвами отчимов или родных отцов. Причем, преступления совершались неоднократно.

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