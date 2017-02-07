В Нижнем Новгороде при катании с горок на тюбинге погибла девушка

Нижний Новгород, , 16:57 — REGNUM В Нижнем Новгороде студентка погибла, катаясь на тюбинге («ватрушке»). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что две девушки пришли на склон реки Оки, чтобы покататься с горок на «ватрушке». Спускаясь по склону на тюбинге, одна из них врезалась в дерево и погибла на месте. Вторая девушка получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Уточняется, что склон, на котором катались студентки, никак не был оборудован для катания. Сотрудники следственного управления СК России по Нижегородской области проводят проверку по факту гибели девушки.

Напомним, 4 февраля аналогичный случай произошел в подмосковном Ногинске. Несовершеннолетний погиб, катаясь на тюбинге. Он также врезался в дерево при катании, из-за чего получил травмы несовместимые с жизнью.

Тюбинг («ватрушка») — это надутая воздухом камера от автомобильного колеса, помещенная в специальный чехол из скользящего и трудностираемого материала. На таких «ватрушках» обычно катаются со снежных горок или цепляют их к снегоходам и автомобилям. Как и любое средство, связанное с быстрым передвижением, катание на тюбинге требует соблюдения определённых мер безопасности и навыков. Обычно катания осуществляются на специально оборудованных горках, на которых не растут деревья.

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