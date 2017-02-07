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На Ставрополье ограничен проезд по межпоселковым трассам

Происшествия
Ограничения действуют в Новоалександровском районе. Основные трассы после расчистки открыли для транспорта

Ставрополь, 7 февраля 2017, 16:56 — REGNUM  

В Новоалександровском районе Ставропольского края после расчистки и обработки открыли для проезда основные трассы. Проезд ограничен на межпоселковых дорогах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, после расчистки снегоуборочная техника и та, что посыпает песком трассы, занялась расчисткой межпоселковых дорог. Речь идет о трассах «Новоалександровск — Горьковский» и «Новоалександровск — Раздельное». Дорога «Новоалександровск — Расшеватское» закрыта для всех видов транспорта.

Откроют дороги тогда, когда расчистят и обработают солью и песком.

Полностью открыты основные трассы района. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в 07:00 были закрыты две региональных трассы. Дороги «Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское» и «Новоалександровск — Кропоткин» превратились в каток после выпадения дождя в минусовую температуру.

За это время на этих трассах случились две аварии: один грузовик въехал в легковой автомобиль, второй — съехал с трассы.

После расчистки, в 15:00 дороги открыли. Проезжая часть и «Новоалександровск — Армавир» полностью обработана противогололедными материалами, движение осуществляется в штатном режиме.

Госавтоинспекция региона осуществляет постоянный надзор за дорогой, на федеральных и региональных трассах дежурит техника.

В Гидрометцентре сообщают, что погода в Ставропольском крае продолжит портиться. 8 февраля в крае прогнозируется понижение температуры воздуха до — 9 градусов, местами метель, туман, гололёд, днём порывы восточного ветра до 18 метров в секунду, ночью в южной части края налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. 9 февраля температура опустится до минус 13 градусов.

Напомним, за текущую зиму движение по трассам Ставрополья ограничивали уже порядка 20 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье частично закрыли трассы, но там происходят автоаварии

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