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Роструд напомнил об условиях труда в морозы

Происшествия
Если работодатель не принял соответствующих мер для комфортной работы, ему грозит наказание за несоблюдение прав работников

Москва, 7 февраля 2017, 16:51 — REGNUM  Федеральная служба по труду и занятости напоминает работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства и рекомендаций, связанных с организацией труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях, сообщили в Роструде.

К работе на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний для данной деятельности.

Кроме того, работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.

Для обогрева работников должны быть перерывы. Причем перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21−25°C.

В ведомстве напомнили, что сильные морозы могут повлечь за собой аварии на предприятиях, что в свою очередь может привести к остановке в работе организаций. В таких случаях время простоя работников в силу положений ст.157 Трудового кодекса РФ должно оплачиваться работодателем в размере не менее двух третей оклада.

В случае, если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав работников.

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