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В Оренбуржье из-за морозов введен режим повышенной готовности

Происшествия
По прогнозам синоптиков ожидается аномально холодная погода

Оренбург, 7 февраля 2017, 16:48 — REGNUM  В Оренбургской области с 7 февраля введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ завизировал губернатор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Режим вводится в связи с ожидаемыми аномальными изменениями погоды на территории Оренбургской области, создающими угрозу безопасности жизнедеятельности населения: понижение температуры до минус 34 °C, усиление ветра до 19 м/с, сильный снег, метель.

В документе указано, что необходимо установить межмуниципальный уровень реагирования органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в период с 8 по 13 февраля по области ожидается аномально-холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 9° и более.

В настоящее время на территории Оренбуржья развернуто четыре мобильных пункта обогрева: на 170 км трассы Р-336 Оренбург — Орск (с. Краснощеково); на 260 км трассы Р-336 автодороги Оренбург-Орск-Шильда; на 207 км трассы Р-336 «Оренбург-Орск-Шильда-граница Челябинской области» и на 176 км трассы Р-224 Оренбург-Самара (п. Искра Бузулукского района).

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