Со стройки стадиона «Самара-Арена» пытались украсть металлоконструкции
Самара, 7 февраля 2017, 16:40 — REGNUM Ночью с 4 на 5 февраля совместный наряд сотрудников вневедомственной охраны и ОМОНа управления Росгвардии по Самарской области дважды выезжал на срабатывание сигнализации на охраняемом объекте — с территории стройплощадки стадиона «Самара Арена», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Около 17:00 сотрудники охраны объекта сообщили о подозрительном автомобиле на территории строящегося спортивного комплекса. Прибыв на место, сотрудники Рогсвардии задержали грузовой автомобиль, который уже выезжал с объекта. При осмотре грузовика в кузове обнаружен электрический кабель и металлические конструкции.
Пояснить причину вывоза имущества со строящегося объекта водитель транспортного средства не смог. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный и груз переданы сотрудникам полиции.
По предварительным данным сумма возможного ущерба составила 100 тыс. рублей.