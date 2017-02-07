Со стройки стадиона «Самара-Арена» пытались украсть металлоконструкции

Самара, , 16:40 — REGNUM Ночью с 4 на 5 февраля совместный наряд сотрудников вневедомственной охраны и ОМОНа управления Росгвардии по Самарской области дважды выезжал на срабатывание сигнализации на охраняемом объекте — с территории стройплощадки стадиона «Самара Арена», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Около 17:00 сотрудники охраны объекта сообщили о подозрительном автомобиле на территории строящегося спортивного комплекса. Прибыв на место, сотрудники Рогсвардии задержали грузовой автомобиль, который уже выезжал с объекта. При осмотре грузовика в кузове обнаружен электрический кабель и металлические конструкции.

Пояснить причину вывоза имущества со строящегося объекта водитель транспортного средства не смог. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанный и груз переданы сотрудникам полиции.

По предварительным данным сумма возможного ущерба составила 100 тыс. рублей.