В Орле из-за морозов ввели режим повышенной готовности

Орел, , 16:09 — REGNUM Режим повышенной готовности введен в Орле из-за сильных морозов с 09:00 7 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В соответствии с постановлением, особый режим на территории областного центра введен «в целях своевременного реагирования на возможные происшествия во время неблагоприятных метеорологических явлений».

В частности, в областном центре проверяются системы оповещения, уточняется количество сил и средств, готовых к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов ЖКХ и ТЭК.

Руководителям предприятий и учреждений рекомендовано усилить контроль за состоянием систем жизнеобеспечения и электроснабжения, организовать инструктирование и проверку готовности диспетчерского персонала дежурно-диспетчерских служб. В администрации города организовано круглосуточное дежурство руководящего состава.

7 февраля в Орле и Орловской области резко похолодало: днем температура воздуха опустилась до −15…−17 градусов, ночью прогнозируется до 23 градусов мороза. Завтра, 8 февраля, прогнозируется до — 20 градусов днем и до — 27 в ночное время. Спадать морозы начнут только 9 февраля — днем ожидается до 11 градусов мороза.