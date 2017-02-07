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Пьяный пассажир задержал рейс Ростов-на-Дону – Шереметьево

Происшествия
Ростовский аэропорт проводит внутреннюю проверку

Ростов-на-Дону, 7 февраля 2017, 15:43 — REGNUM  

В международном аэропорту Ростова-на-Дону вылет авиарейса под номером SU-1155 до столичного Шереметьево был задержан из-за инцидента. Инспектор службы авиабезопасности решил помочь еле стоящему на ногах товарищу попасть на борт RRJ-95B, сообщает «Лайф».

Ранее по теме: В Ростове-на-Дону сел Airbus из Крыма: в кабине пилотов треснуло стекло

Командир лайнера воспринял инспектора как постороннего на борту и вызвал правоохранителей. Мало того, пьяному пассажиру было отказано в посадке, остальных пассажиров отправили на повторный досмотр.

«Действительно, на указанном рейсе был пьяный пассажир, которого не допустили к полёту. Из-за него произошла задержка рейса», — подвердили изданию в пресс-службе «Аэрофлота».

Ростовский аэропорт проводит по данному факту проверку.

Отметим, это не первое авиапроисшествие на Дону. Так, 2 февраля в аэропорту Ростова-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолет, летевший из Крыма. Оказалось, что у Airbus A319 авиакомпании «Россия» треснуло стекло. В январе региональные СМИ сообщили об инциденте на борту Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр». Якобы во время полёта из столичного аэропорта Внуково в Ростов-на-Дону экипаж допустил ошибку и перепутал выключатели. Но позже в авиакомпании эту информацию опровергли.

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Авиапроисшествия
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