В Кабуле смертник совершил теракт Происшествия Его целью стали сотрудники Верховного суда страны

Кабул, , 15:39 — REGNUM По меньшей мере 12 человек погибло, еще 12 получили ранения 7 февраля в результате теракта в Афганской столице, сообщает Le Figaro. По предварительным данным МВД, жертвами террориста, приведшего в действие пояс смертника, стали сотрудники Верховного суда страны. Как отметил официальный представитель ведомства, смертник подорвал себя на парковке, когда сотрудники выходи из здания суда.

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