Мать, не уследившую за ребенком, привлекут к ответственности в Чечне

Грозный, , 15:25 — REGNUM Мать трехмесячного ребенка накажут за ненадлежащий уход за малышом. Ребенок получил ушиб головного мозга и линейный перелом черепа, упав с дивана. Его мать в это время была занята домашними делами.

Несчастный случай произошел по причине непринятия элементарных мер для обеспечения его безопасности, выяснила прокуратура Курчалоевского района в ходе проверки, проведенной по поручению прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в надзорном ведомстве.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего родительница будет привлечена к административной ответственности. Процессуальное решение по материалу доследственной проверки будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы.

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В Чечне малолетний ребенок отравился растворителем

Напомним, в Чечне в последнее время произошло несколько трагических случаев, когда жертвами ненадлежащего ухода за детьми стали несовершеннолетние. Так, сразу несколько таких трагедий случилось прошлым летом в Грозном. Годовалая девочка умерла от удушья, запутавшись в матерчатой лямке от детской люльки. В Гудермесском районе малолетний ребенок выпил растворитель, и спасти его не удалось, несмотря на усилия врачей. В мае в селении Энгель-Юрт упала в выгребную яму и утонула в ней двухлетняя девочка.

Также произошли сразу несколько случаев гибели детей во время купания в водоемах, не предназначенных для этого, в Шалинском, Наурском и Шелковском районах.

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