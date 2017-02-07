Распускала руки и язык — в Югре завели уголовное дело на педагога

Лангепас, Югра, , 14:54 — REGNUM В Лангепасе (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада за удар ребенка тапком и нецензурную брань. Педагог обвиняется оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Напомним, в югорском Лангепасе в ноябре 2016 года разразился скандал по поводу публичного заявления родителей в местных средствах массовой информации о том, что воспитательница детского сада № 3 «Светлячок» била их детей тапком. Сами дети якобы скрывали от родителей методы воспитания в детском саду. Тайное стало явным, когда одна из мам увидела на спине шестилетней дочери гематому. Ребенку сделали медосвидетельствование. Началась проверка. В ходе полицейского дознания из 26 детей группы пятеро признались, что их периодически били, называли плохими словами и закрывали в туалете.

Это стало ударом для педколлектива детсада, ведь воспитатель группы, 43-летняя Гульнара Файзуллина, имеет педагогический стаж более 20 лет. Педколлектив «Светлячка» встал на защиту коллеги и считает, что ее оклеветали. На Файзуллину за побои детей было заведено дело об административном правонарушении.

Однако уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова пригласила психолога, который констатировал: пятеро признавшихся в насилии над собой не лгут, так как говорят вразнобой, не заученно.

Пресс-служба СКР по ХМАО сегодня, 7 февраля, сообщила, о возбуждении уголовного дела против воспитательницы. Она обвиняется оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна воспитательница, в связи с непослушанием малолетней воспитанницы, нанесла один удар тапком по её спине и высказала в адрес девочки нецензурную брань. Ребенок получил синяк.

«В рамках уголовного дела следствие планирует установить все обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, изучить служебную документацию, в том числе должностные инструкции, провести комплекс других следственных действий. Кроме этого, следствием будет проведена работа, направленная на выявление других фактов нарушения прав малолетних, посещающих детский сад», — заявили в СКР по ХМАО.

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