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В Ярославской области ребенок умер из-за неверного диагноза?

Происшествия
Следственные органы ведут проверку
Скорая помощь
Иллюстрация: Pixabay.com
Скорая помощь

Углич, Ярославская область, 7 февраля 2017, 14:44 — REGNUM  2 февраля в Центральной районной больнице города Углича скончался 10-летний мальчик, которого незадолго до этого госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной смерти явилась пневмония. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. По предварительным данным, 31 января 2017 года ребенок почувствовал недомогание, у него поднялась температура.

Родители дважды вызывали скорую медицинскую помощь, однако мальчик не был госпитализирован. Кроме этого, врачи первоначально диагностировали у пациента ОРВИ. В последующем состояние ребенка ухудшалось, прибывшая по вызову родителей уже третья бригада скорой медицинской помощи приняла решение о необходимости доставления мальчика в больницу. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в Угличскую ЦРБ, где спустя несколько часов, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего: опрашиваются родственники погибшего ребенка и медицинские работники, изъята необходимая медицинская документация.

«Сейчас издан приказ по департаменту, и мы проводим внутреннюю проверку по факту случившегося. Результаты будут известны через 20 дней «, — сказала ИА REGNUM отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Олендарь.

Заместитель главного врача углической Центральной районной больницы Марина Шулименко сообщила, что у них в больнице подобных случаев за последний год не было. Комментировать случившееся она не пожелала в связи с проводящимися проверками компетентных органов.

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