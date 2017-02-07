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Нападение в Париже: Подозреваемый заговорил со следствием

Происшествия
Он, тем не менее, отказался называть свое имя

Париж, 7 февраля 2017, 14:42 — REGNUM  

Мужчина, напавший 3 февраля на представителей сил правопорядка в центре Парижа, согласился, наконец, ответить на вопросы следствия, сообщает BFMTV.

Мужчина, который, тем не менее, отказался предоставить информацию о себе, описал свою версию событий.

По данным источника, близкого к следствию, неизвестным оказался 29-летний выходец из Египта по имени Абдалла эль-Хамами. Предполагаемый нападавший, который находится в больнице с пулевым ранением в живот, стал отвечать на вопросы следствия лишь с третьей попытки.

Напомним, утром 3 февраля неизвестный напал на представителей правопорядка с мачете, в результате чего получил пулевое ранение в живот. Из-за нападения место происшествия было оцеплено, а также закрыты выходы из близлежащих станций метро. По некоторым данным, в ходе нападения он кричал «Аллах Акбар».

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