В Москве задержаны дворники, сбросившие кусок льда на коляску с младенцем

Москва, , 14:37 — REGNUM Правоохранители задержали в Москве троих сотрудников коммунальных служб, предположительно, сбросивших лед на коляску с ребенком во время чистки кровли на Палехской улице. Об этом 7 февраля сообщает столичное управление СКР.

Один из задержанных — кровельщик, остальные трудятся уборщиками мусоропровода и по совместительству работают на крыше. Следователи также проверят, причастна ли к преступлению мастер участка. Ранее женщина почувствовала себя плохо и по этой причине не смогла дать показания.

Как уточняют «Вести», двухмесячный мальчик попал в реанимацию с переломом черепа после того, как на коляску упал кусок льда с крыши дома. Коммунальщики чистили крышу, не огородив территорию возле жилого дома, именно в этот момент из подъезда выходили женщины с коляской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, «Оказание услуг не отвечающих требованием безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ребенка экстренно госпитализировали.

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