Мэр Анкары: Землетрясение могло быть вызвано искусственно

Анкара, , 14:14 — REGNUM Землетрясение в провинции Чанаккале (Турция) могло быть вызвано искусственно. Подозрения падают на людей, организовавших попытку военного переворота в Турции в июле прошлого года. Об этом сообщил мэр Анкары Мелих Гёкчек в своём Twitter.

Комментируя землетрясение в Чанаккале, Гёкчек отметил, что вблизи района, в котором наблюдались подземные толчки, проводил сейсмические исследования какой-то корабль. Кому принадлежит судно, неизвестно, и нужно это выяснить.

«Я беспокоюсь о возможном землетрясении, которое может быть вызвано искусственно. Это, безусловно, должно быть расследовано и доведено до общественности», — сообщил мэр в соцсети.

Гёкчек предполагает, что искусственное землетрясение может быть делом рук тех, кто устроил в июле военный мятеж. Эти люди, считает мэр турецкой столицы, хотят навредить Турции.

«Некоторые могут посмеяться надо мной, но я беспокоюсь об этом. Все подводные лодки и корабли, оснащенные серьезным оборудованием и находящиеся недалеко от Стамбула в Мраморном море и Дарданеллах, должны контролироваться», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 6,65 километров.

Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Власти Турции считают организатором мятежа проживающего в США исламского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции произошло новое землетрясение