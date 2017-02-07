В Афганистане талибы убили начальника полиции одной из провинций

Полицейский погиб после утренней молитвы в мечети

Кабул, , 14:04 — REGNUM Начальник полиции западной провинции Афганистана Фарах Абдул Халик погиб в результате взрыва фугаса, заложенного боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил официальный представитель полиции Афганистана Икбал Бахер.

Об этом сообщает Associated Press. Инцидент произошел недалеко от дома погибшего в города Фара, когда он направлялся домой из мечети после утренней молитвы.

Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), излюбленным средством которого являются фугасы. Тактика их подрыва часто используются для покушения на официальных лиц страны.

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