В Дагестане наркоторговец ранил двух полицейских

Махачкала, , 13:27 — REGNUM В столице Дагестана торговец наркотиками открыл стрельбу по полицейским. В результате инцидента два сотрудника полиции получили ранения.

Происшествия произошло вечером, 5 февраля, у гостиницы «Кавказ» на улице Коркмасова. При попытке задержать наркодилера тот несколько раз выстрелил в полицейских из травматического пистолета, пишет РИА «Дагестан». В результате в лицо ранен следователь МВД, его доставили в больницу. Другой полицейский, раненный в спину, от госпитализации отказался.

Сам злоумышленник арестован.

Отметим, что в Дагестане в последние годы пятая часть всех совершенных преступлений связана с оборотом наркотиков. Так, среди всех преступлений, зарегистрированных в 2016 году в Дагестане, доля наркопреступлений составляет 20,5%. На заседании Антинаркотической комиссии республики было отмечено, что количество наркопреступлений растет, увеличилось распространение синтетических наркотиков, немедицинское употребление некоторых лекарственных средств и их незаконный оборот.