В Китае муж спас жену, схватив ее за волосы при прыжке с крыши

В Китае мужчина спас свою супругу, спрыгнувшую с крыши дома, держа ее за волосы, сообщает газета South China Morning Post Инцидент произошел 5 февраля в уезде Шицюань. В ходе ссоры с супругом женщина забралась на крышу их дома и попыталась спрыгнуть вниз

Пекин, , 13:26 — REGNUM В Китае мужчина спас свою супругу, спрыгнувшую с крыши дома, держа ее за волосы, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел 5 февраля в уезде Шицюань. В ходе ссоры с супругом женщина забралась на крышу их дома и попыталась спрыгнуть вниз. Чтобы удержать женщину, муж поймал ее за волосы и держал почти три минуты, пока на крышу не забрались сотрудники полиции.

Спасло женщину и то, что она зацепилась за выступающую из стены трубу — это помогло перенести часть веса ее тела. К моменту, когда полицейские подоспели, руки мужчины уже почти разжались.

Уточняется, что высота здания — 20 метров.