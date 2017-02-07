Секс-насилие над первоклассницей стоило пенсионеру 13 лет свободы

Волгоград, , 13:18 — REGNUM В Волгограде состоялся суд над местным жителем, который совершил сексуальное насилие над семилетней девочкой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 февраля, на половую неприкосновенность ребенка посягнул отчим первоклассницы.

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Как установило следствие, действия сексуального характера в отношении падчерицы 64-летний пенсионер совершал неоднократно. Домогался злоумышленник к ребенку, когда дома никого не было. Случайным свидетелем одного из этих преступлений стала родная тётя девочки. Она сразу же сообщила о случившемся своей сестре и в правоохранительные органы.

Педофила задержали. Ему было предъявлено обвинение по статье п."б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Приговором суда виновному назначено наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал насильника компенсировать моральный вред, нанесенный ребенку. В пользу девочки мужчина должен будет выплатить 250 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января текущего года в суд было направлено еще одно уголовное дело об изнасиловании отчимом 11-летней дочери своей гражданской супруги. Ему также предстоит ответить перед правосудием и за два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

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