В Дагестане задержали крупную партию контрафактных сигарет

Махачкала, , 13:10 — REGNUM Крупная партия контрафактной табачной продукции была задержана на пропускном пункте в дагестанском городе Кизилюрте. Сотрудники полиции обнаружили сигареты при осмотре рейсового автобуса.

Несколько десятков коробок с сигаретами без акцизных марок были спрятаны в скрытых полостях автобуса. Всего было изъято 123 тысячи пачек сигарет, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе главного управления МВД по СКФО.

Задержан водитель автобуса, 38-летний житель Ахвахского района Дагестана. О происхождении контрафактной продукции он ничего пояснить не смог. В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Стоит отметить, что в Дагестане более трети рынка сигарет приходится на контрафакт. По результатам исследования, проведенного «TNS Россия» в Дагестане, установлено, что доля нелегальной табачной продукции в прошлом году выросла с 26,1% до 28,3%. Почти вся она пришлась на сигареты с белорусскими акцизными марками, пишет «КоммерсантЪ».