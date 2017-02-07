Суд в Москве оштрафовал детский лагерь «Сямозеро» на 2,2 млн руб

Москва, , 13:02 — REGNUM Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании 2,26 млн рублей с лагеря «Парк-отель"Сямозеро», где летом 2016 года погибли 14 детей. Об этом говорится в материалах суда.

Суд полностью удовлетворил иск департамента труда и социальной защиты населения Москвы, курирующего организацию детского отдыха. Иск по госконтракту от 3 июня 2016 года был подан в ноябре 2016 года.

Ранее с отеля было взыскано 1,5 млн рублей долга и неустойки по договору аренды. Это решение вынес Арбитражный суд Карелии.

Трагедия в детском лагере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Тогда 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру.

При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге 2 лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей.

После трагедии начались массовые проверки детских лагерей. 20 декабря 2016 года представителям администрации лагеря — собственнику и директору «Парк-отеля Сямозеро» Елене Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Вадиму Виноградову и инструктору Валерию Круподерщикову — были предъявлены окончательные обвиненияпо статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и статье «Оставление в опасности».