Муфтий Челябинской области после ДТП идет на поправку

Челябинск, , 12:58 — REGNUM Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев после автомобильного ДТП, находится в больнице. Здоровью духовному лидеру Южного Урала и Зауралья в настоящее время ничего не угрожает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Регионального духовного управления мусульман (РДУМ) Челябинской и Курганской областей Рустам-хазрат Байрамов.

6 декабря 2017 года духовный лидер мусульман глава РДУМ по Челябинской и Курганской областям Ринат-хазрат Раев, возвращавшийся из Кургана, при подъезде к Челябинску попал в ДТП. Машина лидера челябинских и курганских мусульман Шкода столкнулась с автомобилем Тойота, водитель которой, по предварительным данным, не справился с управлением.

В результате аварии Ринат-хазрат Раев был госпитализирован. В настоящее время Главный муфтий Уральского региона находится в одной из больниц Челябинска.

«В настоящее время он находится в больнице Челябинска. С ним все в порядке, его здоровью ничего не угрожает. Через пару дней надеюсь выпишут и отправят домой», — сообщил заместитель Рината-хазрат Раева Рустам-хазрат Байрамов.

Помимо муфтия пострадал его водитель, который получил перелом правой ноги. Он находится также в больнице с наложенным гипсом. Через несколько дней будет отправлен домой на дальнейшее излечение.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Тойоты-короллы», который не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной, в которой как оказалось возвращался муфтий Ринат-хазрат Раев.

Отметим, в течение последних дней, в Челябинске и области резко ухудшились погодные условия. Упала температура воздуха, выпало значительное количество снега. На улицах Челябинска затруднено движения, пробки, фиксируются многочисленные, по сравнению с обычными днями, ДТП. На трассах Челябинской области обстановка напряженная, на дорогах в виду осадков местами гололед. В ближайшие дни в регионе ожидается еще более существенное похолодание, местами температура снизится до минус 36 градусов, усилится ветер.

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