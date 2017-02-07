В Гатчине пожарные тушат пламя в заводском цехе

Гатчина, Ленинградская область, , 13:01 — REGNUM Здание цеха завода «Электронстандарт» горит в промзоне города Гатчина в Ленинградской области. Огонь охватил 1000 квадратных метров площади цеха.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы 7 февраля в 11:35. На место ЧП прибыли дежурные смены 42-й и 43-й пожарной части и 103-й пожарной части противопожарной служб, всего 12 человек на четырех единицах техники, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

В 11:57 пожар удалось локализовать. По состоянию на 12:30 произошла ликвидация открытого горения. Информации о пострадавших на данный момент не поступала.

По данным портала 47News, в 11:43 произошло полное обрушение кровли горящего цеха.

«Завод «Электронстандарт» в Гатчине <…> специализируется на выпуске систем безопасности и охраны, а также на противопожарных системах», — отмечает источник.

Причины пожара устанавливает отдел надзорной деятельности Гатчинского района, добавляют в ГУ МЧС по Ленобласти.