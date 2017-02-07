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Энрике об игре против «Атлетико»: «Матч будет жестким»

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1 февраля мадридский «Атлетико» на своем поле уступил каталонской «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Барселона, Испания, 7 февраля 2017, 12:53 — REGNUM  Вторая встреча между «Барселоной» и «Атлетико» в полуфинальном матче Кубка Испании, которая состоится 7 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, пройдет в «жесткой борьбе». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер каталонского клуба Луис Энрике.

«У «Атлетико» есть шанс, они постараются им воспользоваться, — говорит наставник. — Матч будет жестким, но мы не собираемся сидеть сложа руки, мы будем играть на победу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля мадридский «Атлетико» на своем поле уступил каталонской «Барселоне» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, закончилась со счетом 1:2.

В составе хозяев поля отличился Антуан Гризманн. У гостей точными ударами отметились Луис Суарес и Лионель Месси.

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