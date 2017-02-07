Более 400 кг искусственных зубов изъяты таможней на Ставрополье

Ставрополь, , 12:52 — REGNUM Партия пластмассовых зубов весом свыше 400 кг изъята сотрудниками Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни. Незадекларированный товар, который пыталась ввезти в Россию одна из компаний, был обнаружен в ходе процедуры таможенного досмотра, сообщает 7 февраля пресс-служба Минераловодской таможни.

Отмечается, что общество с ограниченной ответственностью, занимающееся импортом медицинских товаров из Китая, намеревалось провезти через таможню и задекларированный, и незадекларированный груз. Партию товара, состоящую из 726 700 искусственных зубов, изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств.

В отношении компании-нарушителя возбуждено дело по статье 16 КоАП РФ, «Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров». Организации грозит лишение товара и штраф.